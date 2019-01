Condividi | Red 14:11 Domani mattina, i Riformatori sardi terranno un sit-in davanti alla sede della Presidenza della Giunta regionale e davanti alla Rappresentanza del Governo in Regione per richiamare l’attenzione delle Istituzioni regionali e del Governo nazionale «Accise, Regione inerme»



CAGLIARI - Domani, venerdì 4 gennaio, a partire dalle 10, a Cagliari, davanti alla sede della Presidenza della Giunta regionale e davanti alla Rappresentanza del Governo in Regione, i Riformatori sardi daranno il via ad un sit-in per richiamare l’attenzione delle Istituzioni regionali e del Governo nazionale sulla questione delle accise. «Mentre Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna stanno chiudendo un accordo per ottenere più autonomia e più risorse - spiegano i Riformatori - la Sardegna è inerte». Commenti CAGLIARI - Domani, venerdì 4 gennaio, a partire dalle 10, a Cagliari, davanti alla sede della Presidenza della Giunta regionale e davanti alla Rappresentanza del Governo in Regione, i Riformatori sardi daranno il via ad un sit-in per richiamare l’attenzione delle Istituzioni regionali e del Governo nazionale sulla questione delle accise. «Mentre Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna stanno chiudendo un accordo per ottenere più autonomia e più risorse - spiegano i Riformatori - la Sardegna è inerte».