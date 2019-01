Condividi | Red 15:07 Oggi, il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, valido dalle 20 di oggi alle 9 di sabato. Durante le ore più fredde saranno possibili locali gelate Gelo sull´Isola: si va sotto zero



ALGHERO – Oggi (giovedì), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, valido dalle 20 di oggi alle 9 di sabato 5 gennaio. Il Centro prevede che, a partire dalla nottata di oggi e fino a dopodomani mattina, sulla Sardegna si avranno temperature minime basse (inferiori ai 2gradi in pianura) o localmente molto basse (inferiori a -3gradi in pianura), in ulteriore calo rispetto a quelle registrate nelle prime ore di oggi.



