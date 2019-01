Condividi | Red 17:30 I sindaci di Alghero Mario Bruno, di Cagliari Massimo Zedda e di Nuoro Andrea Soddu compatti contro il cosiddetto Decreto Sicurezza, nel solco tracciato dal primo cittadino palermitano Leoluca Orlando. Si punta ad aprire un tavolo con il Governo «Matteo Salvini non ci spaventa»



ALGHERO - «Lo abbiamo già scritto al presidente Conte: pronti a sospendere gli effetti nei nostri Comuni se non ci sarà un confronto nel merito con i sindaci, con chi vive i problemi da vicino. Siamo abituati a risponderne. Da tutti i punti di vista. Per tutti i nostri concittadini. Salvini non ci spaventa. A volte bisogna andare controcorrente, per non appoggiare una pericolosa deriva razzista. Faremo ciò che è giusto tenendo conto innanzitutto della nostra coscienza e della nostra umanità, come facciamo ogni giorno».



Con questo post, affidato alla sua pagina Facebook, il sindaco di Alghero Mario Bruno interviene sulla querelle "disobbedienza" lanciata dal suo omologo palermitano Leoluca Orlando, contrario al cosiddetto “Decreto Sicurezza”. Altri primi cittadini, come quelli di Cagliari e di Nuoro, hanno seguito l'esempio del sindaco algherese.



Secondo il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il decreto andrebbe a rendere le città meno sicure. Il candidato presidente alla Regione per la Coalizione di Centrosinistra attacca il Governo nazionale che «non essendo capace di garantire lavoro e sviluppo, pensa di distrarre l'attenzione con i temi della sicurezza», ed annuncia un'azione congiunta con l'Anci. Per tutti, l'esigenza primaria è aprire un tavolo tra Enti locali e Governo centrale.



«Sto con Leoluca Orlando e gli altri sindaci che hanno aperto la fronda contro il decreto. E' un provvedimento che viola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tutte le convenzioni dei richiedenti asilo e la nostra stessa Costituzione». Tra disobbedienza e senso di responsabilità l'intervento di Andrea Soddu, primo cittadino nuorese e coordinatore del Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna, che non ci penserebbe due volte a disobbedire in prima persona, ma la cosa investirebbe anche «la responsabilità degli uffici comunali». Commenti ALGHERO - «Lo abbiamo già scritto al presidente Conte: pronti a sospendere gli effetti nei nostri Comuni se non ci sarà un confronto nel merito con i sindaci, con chi vive i problemi da vicino. Siamo abituati a risponderne. Da tutti i punti di vista. Per tutti i nostri concittadini. Salvini non ci spaventa. A volte bisogna andare controcorrente, per non appoggiare una pericolosa deriva razzista. Faremo ciò che è giusto tenendo conto innanzitutto della nostra coscienza e della nostra umanità, come facciamo ogni giorno».Con questo post, affidato alla sua pagina, il sindaco di Alghero Mario Bruno interviene sulla querelle "disobbedienza" lanciata dal suo omologo palermitano Leoluca Orlando, contrario al cosiddetto “Decreto Sicurezza”. Altri primi cittadini, come quelli di Cagliari e di Nuoro, hanno seguito l'esempio del sindaco algherese.Secondo il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il decreto andrebbe a rendere le città meno sicure. Il candidato presidente alla Regione per la Coalizione di Centrosinistra attacca il Governo nazionale che «non essendo capace di garantire lavoro e sviluppo, pensa di distrarre l'attenzione con i temi della sicurezza», ed annuncia un'azione congiunta con l'Anci. Per tutti, l'esigenza primaria è aprire un tavolo tra Enti locali e Governo centrale.«Sto con Leoluca Orlando e gli altri sindaci che hanno aperto la fronda contro il decreto. E' un provvedimento che viola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tutte le convenzioni dei richiedenti asilo e la nostra stessa Costituzione». Tra disobbedienza e senso di responsabilità l'intervento di Andrea Soddu, primo cittadino nuorese e coordinatore del Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna, che non ci penserebbe due volte a disobbedire in prima persona, ma la cosa investirebbe anche «la responsabilità degli uffici comunali».