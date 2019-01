Condividi | S.O. 22:32 Primo tavolo della coalizione "Progressisti di Sardegna" convocato dal suo candidato governatore, Massimo Zedda. Al vertice in programma sabato mattina a Cagliari sono invitate a partecipare le numerose sigle impegnate in questi giorni nella composizione delle liste. Giochi ancora aperti Zedda convoca i progressisti di Sardegna



CAGLIARI - Al tavolo convocato dal sindaco di Cagliari si discuterà soprattutto dell'opportunità di promuovere la costruzione di liste civiche, di regole di ingaggio tra partiti e di programma. Primo tavolo della coalizione "Progressisti di Sardegna" convocato dal suo candidato governatore, Massimo Zedda.



Al vertice in programma sabato mattina a Cagliari sono invitate a partecipare le numerose sigle impegnate in questi giorni nella composizione delle liste, la cui scadenza per la presentazione è fissata per il prossimo 21 gennaio. Quasi certa la partecipazione al voto di febbraio della lista di Sardegna in Comune (il movimento fondato come "Italia in Comune" dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti). Ci saranno poi Upc e Psi che correranno insieme al Centro Democratico.



