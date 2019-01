Condividi | A.S. 22:49 Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore della Lega in Sardegna, oltre che presidente del Comitato bicamerale di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, risponde a distanza al sindaco di Alghero, Mario Bruno Zoffili vs Bruno: cattivo esempio



ALGHERO - «Al sindaco di Alghero che bolla come deriva razzista una legge dello Stato approvata dal Parlamento, l’unico consiglio che posso dare è che la rispetti e la applichi per il bene e la sicurezza dei cittadini che rappresenta». Così il commissario della Lega per la Sardegna, Eugenio Zoffili, dopo le posizioni espresse dal primo cittadino Mario Bruno in merito al dl sicurezza [



«Resto comunque a disposizione per un confronto – precisa il deputato del Carroccio – noi parlamentari della Lega siamo sempre tra la gente, anche ad Alghero, è nostro dovere ascoltare ogni cittadino e a maggior ragione chi, come un sindaco, rappresenta istituzionalmente una comunità». Il sindaco di Alghero già da diverse settimane aveva addirittura scritto al presidente Conte, chiedendo la sospensione del decreto soprattutto in presenza di modelli virtuosi di accoglienza com'è certamente la città di Alghero, dove è attivo un progetto Sprar che fino ad oggi riscuote consenso e ottimi risultati [



Tuttavia, osserva ancora Zoffili, «mi sento di negare l’ascolto a chi insulta un ministro della Repubblica come Matteo Salvini e un Parlamento che ha approvato questo decreto: Mario Bruno, che si vanta di non rispettare una legge dello Stato, è un cattivo esempio per i suoi cittadini». Quindi, conclude, «prima faccia il suo dovere e poi chieda di essere ascoltato. Sarà mia premura, anche come Presidente della bicamerale che ha tra i suoi compiti il controllo e vigilanza in materia di immigrazione, fare quanto di mia competenza affinché questa legge dello Stato che promuove e migliora la sicurezza dei cittadini italiani sia applicata da chi di dovere, sindaci del Pd compresi».



