Condividi | Red 10:11 Domenica mattina, nella residenza di Via Pasubio, si esibiranno la banda musicale Città di Sassari ed il coro di Casa Serena, oltre a Tino Grindi e Franco Carboni, e tanti artisti che ogni giorno animano la struttura, tra cui Massimo Sechi, Danilo Tangianu e Roberta Usai Concerto dell´Epifania a Casa Serena



SASSARI - Si rinnova anche per il 2019 il tradizionale appuntamento del concerto dell'Epifania a Casa Serena. Domenica 6 gennaio, alle 10, nella residenza di Via Pasubio, si esibiranno la banda musicale Città di Sassari ed il coro di Casa Serena, oltre a Tino Grindi e Franco Carboni, che interpreteranno le gobbule, e tanti artisti che ogni giorno animano la struttura, tra cui Massimo Sechi, Danilo Tangianu e Roberta Usai.



L'iniziativa, organizzata dal Comune di Sassari, in collaborazione con la Coopas, è come sempre aperta a quanti desiderino partecipare e trascorrere alcune ore in compagnia di buona musica, allegria e degli ospiti di Casa Serena. Inoltre, potrà essere l'occasione per visitare lo storico presepe allestito dagli anziani, dagli operatori e dai volontari. Commenti SASSARI - Si rinnova anche per il 2019 il tradizionale appuntamento del concerto dell'Epifania a Casa Serena. Domenica 6 gennaio, alle 10, nella residenza di Via Pasubio, si esibiranno la banda musicale Città di Sassari ed il coro di Casa Serena, oltre a Tino Grindi e Franco Carboni, che interpreteranno le gobbule, e tanti artisti che ogni giorno animano la struttura, tra cui Massimo Sechi, Danilo Tangianu e Roberta Usai.L'iniziativa, organizzata dal Comune di Sassari, in collaborazione con la Coopas, è come sempre aperta a quanti desiderino partecipare e trascorrere alcune ore in compagnia di buona musica, allegria e degli ospiti di Casa Serena. Inoltre, potrà essere l'occasione per visitare lo storico presepe allestito dagli anziani, dagli operatori e dai volontari.