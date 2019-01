Condividi | S.O. 13:12 Il volo sarà operativo dal 14 di aprile fino alla fine di ottobre. Trisettimanale la tratta nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Già in vendita i voli Vueling riattiva l´Alghero-Barcellona



ALGHERO - Dopo lo stop invernale, riparte l'Alghero-Barcellona. Ancora pochi mesi di attesa: Vueling ha infatti riattivato una delle rotte più importanti per la Riviera del Corallo, legatissima con la Catalogna da una vicinanza culturale e linguistica.



La tratta sarà operativa a partire dal 14 aprile fino alla fine del mese di ottobre. Inizialmente bisettimanale, dalla fine di giugno all'inizio di settembre la rotta sarà invece incrementata, con rotazioni il mercoledì, il venerdì e la domenica.



Si preannuncia una summer in crescita per l'aeroporto di Alghero, con importanti ricadute sulla nuova programmazione winter del 2019. Dopo l'annuncio dell'Alghero-Basilea operato da easyJet e quella del volo Ryanair su Berlino infatti, è molto probabile che la low cost irlandese e la Sogeaal, la società di gestione aeroportuale di Alghero, abbiano in serbo nuove novità sullo scalo del nord-ovest della Sardegna.