La Futsal Alghero sfida la capolista

ALGHERO - Dopo la sosta natalizia, riparte il campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Siamo quasi al giro di boa visto che mancano tre giornate alla conclusione del girone di andata. Domani, sabato 5 gennaio, alle 16.30, per l’11esimo turno del girone B, la Futsal Alghero ospiterà al Pala Corbia la capolista Ales.



Un bel banco di prova per i giallorossi che, prima della pausa, hanno perso 4-2 sul campo dell’Happy Fitness di Porto Torres, interrompendo la striscia di successi. Un ko che ha rallentato la corsa della formazione algherese, ma che non macchia un girone di andata più che positivo dei ragazzi di mister Cossu. La matricola Futsal, partita con l’obiettivo della salvezza, si trova infatti al terzo posto in classifica.



Domani al Pala Corbia arriva l'Ales, o meglio ci ritorna, visto che prima della pausa ha giocato nella palestra algherese battendo l'altra formazione cittadina, l'Audax. Un successo che ha proiettato la formazione oristanese (tra le più serie candidate per la vittoria del campionato) in vetta alla classifica. Anche per questo, la Futsal Alghero chiama a raccolta i propri tifosi, perchè possano sostenere la squadra in quella che si preannuncia una delle partite più difficili della stagione.