Olmedo: Epifania all´insegna di cultura e buon gusto

OLMEDO – Oggi (sabato) e domani, domenica 6 gennaio, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali, propone un fine settimana ricco di eventi. Oggi, a partire dalle 15, l’Associazione “Sos Tradizionales”, in collaborazione con il Nucleo di Protezione civile di Olmedo, organizza l’evento “Ajò a giocare”: i bambini si divertiranno con i giochi del passato e della tradizione locale.



Alle 18, in Piazza Giovanni XXIII, si terrà la Rassegna del vino dei piccoli produttori olmedesi “Assaza su meu”, evento ispirato alla millenaria cultura del vino nell'Isola. Protagoniste della serata saranno le “cantine di casa”, con la degustazione dei vini dell’annata 2018 accompagnati dai sapori dei prodotti sardi.



Dalle 20, la serata proseguirà con la degustazione delle pennette alla campidanese accompagnata dalle melodie della tradizione dell'organettista Vercellino. Domani, alle 17, nell'auditorium comunale, la compagnia teatrale Paco Mustela, proporrà la commedia "Filodrammatica Belvedere", due atti in lingua sassarese di Pierangelo Sanna, con ingresso gratuito.