SASSARI - Il progetto “Promemoria_Auschwitz 2019-Viaggi della memoria” è promosso dal Comune di Sassari e realizzato in collaborazione con Arci Sardegna e con l’associazione Deina. Obiettivo principale dell’iniziativa è l’educazione dei giovani alla conoscenza della Seconda guerra mondiale e della Shoah, alla partecipazione attiva e responsabile sul proprio territorio ed all’impegno nel quotidiano.



Consiste in una parte formativa sui temi della memoria, della storia e della testimonianza: un viaggio in treno a Cracovia per visitare i campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau ed una parte di restituzione e di impegno successivo rivolto alla grande tematica della negazione dei diritti fondamentali. Il progetto gode del riconoscimento dell’Alto patronato della Presidenza della Repubblica, del patrocinio del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Ministero per le Politiche giovanili.



I giovani interessati, residenti o studenti a Sassari, di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni, dovranno inviare il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, con la copia del documento di identità, all'indirizzo web protocollo@pec.comune.sassari.it o consegnare a mano all'Ufficio Protocollo del Comune entro le 24 di domenica 13 gennaio. Per ulteriori informazioni, si può consultare il bando di partecipazione e la scheda del progetto educativo.