Condividi | Red 17:29 Lunedì sera, la Sala convegni dell´Hotel Leonardo da Vinci ospiterà una tavola rotonda aperta a tutti, organizzata da Energie per l´Italia Sardegna e dal Movimento Donne attive, su come si tutela un amore Femminicidio: convegno a Sassari



SASSARI - Si terrà lunedì 7 gennaio, alle 18, nella Sala convegni dell'Hotel Leonardo da Vinci di Sassari, un incontro sul problema del femminicidio nel nord Sardegna, organizzata dal Movimento Donne attive del partito di Energie per l’italia Sardegna. Ad introdurre la tavola rotonda sarà Elena Vidili responsabile Movimento donne regionale di Epi.



Le relatrici, solo al femminile, saranno Lilliana Bertolini (avvocato del Foro di Reggio Emilia), Rosa Maria Ponti (psicologa), Marina Marrosu (biologa, responsabile Donne attive) e Gabriella Serra. L’incontro aperto a tutti, con ingresso libero, su un tema che tristemente è alla ribalta delle cronache giornaliere.



