All´elenco dei candidati algheresi si aggiunge anche il segretario nazionale del movimento Destra democratica italiana, che correrà verso Cagliari con il simbolo di Fortza Paris, partito che candiderà anche un´altra algherese: Alessandra Erbì Elezioni regionali: c´è anche Langella



ALGHERO - All'elenco dei candidati algheresi alle Elezioni regionali di febbraio si aggiunge anche Gianfranco Langella. Il segretario nazionale del movimento Destra democratica italiana correrà verso Cagliari con il simbolo di Fortza Paris, partito che candiderà anche un'altra algherese: l'operatrice sanitaria Alessandra Erbì.



«Il futuro appartiene a chi con determinazione crede nei propri sogni e vuole scrivere un nuovo capitolo di storia della sua vita», dichiara l'ex assessore comunale. «Quest'anno ci aspetta tanto da scrivere per segnare il cambiamento del nostro territorio».



«Insieme abbiamo sposato il progetto federalista di Fortza Paris e del generale Scalas, unico nel suo genere a garantire il meglio per la nostra Isola. Il 24 febbraio, insieme a loro, parteciperemo all'appuntamento politico regionale che mi vedrà candidato, pronto a segnare il giusto cambiamento della nostra Regione», conclude Langella.



