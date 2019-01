Condividi | Red 23:07 Sabato 12 gennaio, alle 20.45, il Teatro Civico ospiterà lo spettacolo “Ho incontrato un poeta”. Sul palco, anche Paolo Zuddas alle percussioni, Gianluca Porcu al basso, Riccardo Pinna piano ed armonium, Francesco Sanna alla chitarra elettrica e Marcello Peghin alla chitarra classica Ad Alghero, Zicconi canta Endrigo



ALGHERO - Dopo aver viaggiato attraverso la musica di Luigi Tenco con il disco e l’omonimo concerto “In qualche parte del mondo”, dopo aver attraversato la storia della canzone d’autore italiana con due concerti di grandissimo successo fra il 2015 ed il 2016, Paolo Zicconi ritorna al Teatro Civico di Alghero, sabato 12 gennaio, con una serata interamente dedicata ad uno dei più importanti ed indimenticati autori italiani: Sergio Endrigo.



Con l’organizzazione dell’associazione culturale “Materia Grigia”, Zicconi prosegue così il suo personale percorso di riscoperta del migliore cantautorato d’autore italiano, offrendo uno spettacolo variegato in cui la musica incontra il ricordo ed anche la storia di come eravamo. Il cantautore istriano sarà ricordato con l’interpretazione delle sue canzoni più celebri, come “Canzone per te”, che gli valse nel 1968 la vittoria a Sanremo. Le canzoni, nel rispetto delle versioni originali, saranno rivisitate secondo gli arrangiamenti dell'ensamble strumentale, i cui componenti, come caratteristica dei concerti di Paolo Zicconi, vanno da figure di provata fama ed esperienza a giovani strumentisti scelti tra le migliori espressioni che si stanno affermando a livello locale.



Il concerto vedrà, accanto a Zicconi, Paolo Zuddas alle percussioni e Marcello Peghin alla chitarra classica, i giovani, ma già affermati, Gianluca Porcu al basso, Riccardo Pinna alle tastiere e Francesco Sanna alla chitarra elettrica. Inoltre, parteciperà il coro delle voci bianche della classe prima ad indirizzo musicale della Scuola Media “G.Deledda” di Alghero. Il concerto, che gode del patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, si svolge nel quadro della rassegna “Més que un mes”, per il Cap d'Any 2018/19.



Nella foto: Paolo Zicconi Commenti ALGHERO - Dopo aver viaggiato attraverso la musica di Luigi Tenco con il disco e l’omonimo concerto “In qualche parte del mondo”, dopo aver attraversato la storia della canzone d’autore italiana con due concerti di grandissimo successo fra il 2015 ed il 2016, Paolo Zicconi ritorna al Teatro Civico di Alghero, sabato 12 gennaio, con una serata interamente dedicata ad uno dei più importanti ed indimenticati autori italiani: Sergio Endrigo.Con l’organizzazione dell’associazione culturale “Materia Grigia”, Zicconi prosegue così il suo personale percorso di riscoperta del migliore cantautorato d’autore italiano, offrendo uno spettacolo variegato in cui la musica incontra il ricordo ed anche la storia di come eravamo. Il cantautore istriano sarà ricordato con l’interpretazione delle sue canzoni più celebri, come “Canzone per te”, che gli valse nel 1968 la vittoria a Sanremo. Le canzoni, nel rispetto delle versioni originali, saranno rivisitate secondo gli arrangiamenti dell'ensamble strumentale, i cui componenti, come caratteristica dei concerti di Paolo Zicconi, vanno da figure di provata fama ed esperienza a giovani strumentisti scelti tra le migliori espressioni che si stanno affermando a livello locale.Il concerto vedrà, accanto a Zicconi, Paolo Zuddas alle percussioni e Marcello Peghin alla chitarra classica, i giovani, ma già affermati, Gianluca Porcu al basso, Riccardo Pinna alle tastiere e Francesco Sanna alla chitarra elettrica. Inoltre, parteciperà il coro delle voci bianche della classe prima ad indirizzo musicale della Scuola Media “G.Deledda” di Alghero. Il concerto, che gode del patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, si svolge nel quadro della rassegna “Més que un mes”, per il Cap d'Any 2018/19.Nella foto: Paolo Zicconi