Colpi di pistola nel cuore di Sassari: un ferito

SASSARI - Scene da Far West sabato notte nel cuore di Sassari. Un uomo di 61 anni è stato ferito con un colpo di pistola a una gamba. Il fatto è avvenuto in un circolo privato all'inizio di via Al Rosello, nel centro storico, a pochi passi dal mercato civico. Incerta ancora la dinamica del grave fatto di cronaca. Il malvivente, infatti, una volta esloso il colpo di pistola è fuggito tra i vicoli del centro, facendo perdere le sue tracce.



Secondo le prime indiscrezioni non è certo che il 61enne fosse effettivamente il destinatario dell'agguato o se si sia trovato sulla traiettoria dello sparo. Quando gli uomini della Squadra mobile sono intervenuti, infatti, molti avventori si erano già dileguati. L'uomo ferito è stato trasportato subito in ospedale e le sue condizioni non sono risultate particolarmente gravi.



«Episodi del genere non possono accadere. La sicurezza delle nostre concittadine e dei nostri concittadini non può essere messa in pericolo, in nessun quartiere della città». Lo ha detto il sindaco Nicola Sanna. «So che le forze dell'ordine sul territorio sono impegnate per il mantenimento della sicurezza e della legalità, e le ringrazio per il loro impegno. Ma affinché situazioni di questo tipo non si verifichino è necessario che l'attività investigativa sia costante, così da garantire un efficiente sistema di prevenzione oltre che di repressione».