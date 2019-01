Condividi | S.O. 19:32 Attraversava la strada sulle strisce pedonali a Teulada, nella giornata di sabato, ed stato travolto da un´auto pirata. Questa mattina si è costituito l´autore dell´incidente: si tratta di un 52enne 90enne ucciso da un´auto pirata



CARBONIA - Non c'è l'ha fatta Salvatore Murgia, 90 anni, che mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Teulada, nella giornata di sabato, è stato travolto da un'auto pirata. L'uomo questa mattina è deceduto all'ospedale Sirai di Carbonia.



Pirata che si è costituito nel pomeriggio odierno. Si tratta di un 52enne di Teulada, operaio. L'uomo si è presentato alla Stazione dei carabinieri, ammettendo le proprie responsabilità.



Ai militari ha dichiarato di essere fuggito dal luogo dell'incidente per paura di conseguenze negative e di responsabilità anche di natura penale. Il 52enne è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'auto coinvolta nell'incidente è stata sequestrata.