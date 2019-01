Condividi | Red 20:03 Si sono registrati rallentamenti di 130´ per il treno regionale 26910, fermato a Chilivani, e fino ad un´ora per altri tre regionali. Due i treni cancellati Valigia sospetta: cinque treni fermati



OLBIA – Ieri, la circolazione ferroviarria ad Olbia, sulla linea Golfo Aranci-Macomer, è rimasta ferma per diverso tempo a causa del ritrovamento di una valigia sospetta individuata nella stazione del capoluogo gallurese. Pronto l'intervento degli artificieri che hanno dato il cessato allarme. Si sono registrati rallentamenti di 130' per il treno regionale 26910, fermato a Chilivani, e fino ad un'ora per altri tre regionali. Due i treni cancellati (attivato l'autoservizio sostitutivo fra Olbia ed Enas). OLBIA – Ieri, la circolazione ferroviarria ad Olbia, sulla linea Golfo Aranci-Macomer, è rimasta ferma per diverso tempo a causa del ritrovamento di una valigia sospetta individuata nella stazione del capoluogo gallurese. Pronto l'intervento degli artificieri che hanno dato il cessato allarme. Si sono registrati rallentamenti di 130' per il treno regionale 26910, fermato a Chilivani, e fino ad un'ora per altri tre regionali. Due i treni cancellati (attivato l'autoservizio sostitutivo fra Olbia ed Enas).