Amministratori sferzanti col consigliere di Forza Italia: Visto che ben poco si è occupato, se non a parole, degli anziani di Alghero e lo fa ora, di rientro dalla Thailandia, si spera che si sia occupato almeno in questi giorni degli anziani di Phuket «Tedde a Phuket fuori dalla realtà»



ALGHERO - Quando si perde il contatto con la realtà e i problemi veri e non si conoscono più progetti e iniziative, si cercano continuamente pretesti, si rischia di scivolare pesantemente su una polemica pretestuosa. «La realtà è che centinaia di persone con ingegno e impegno frequentano quotidianamente gli ospiti del Cra, li accudiscono e assicurano loro tutti i confort». Così l’assessora alle Politiche del Sociale del comune di Alghero, Lalla Cavazzuti (nella foto), replica al consigliere regionale Marco Tedde, sottolineando come sugli anziani e con gli anziani, probabilmente, si sia dato vita al più grande movimento di animazione sociale mai realizzato prima ad Alghero [



«Tre mesi continui di attività promosse dalla Consulta Giovanile insieme a trenta associazioni per e con gli anziani. Un progetto sociale e intergenerazionale mai visto in queste proporzioni. L’Ostello è diventato la casa dell’ospitalità diffusa coinvolgendo tutte le associazioni del territorio, i cori, i gruppi di volontariato cittadino, i gruppi Scout, artisti e molte attività che spontaneamente hanno collaborato alla realizzazione di svariate iniziative. Attività manuali e culinarie, veri e propri corsi d’ingegno, svariate attività di svago, letture e concerti, quasi tutti i giorni della settimana» precisa l’assessora.



