Al via nel mese di marzo i lavori di restauro e adeguamento igienico-edilizio dei mercati del Pesce e dell´Ortofrutta. Pubblicate le manifestazioni d´interesse per l´invio delle aziende: 635mila euro l´investimento del primo lotto di lavori Restyling per i Mercati di Alghero



ALGHERO - Restyling conservativo per i due mercati centrali di Alghero. Al via nel mese di marzo i lavori di restauro e adeguamento igienico-edilizio dei mercati, su entrambi gli edifici ricompresi tra le vie Cagliari, Sassari, Mazzini, Genova e la Piazza Pino Piras.



Approvati in Giunta i progetti definitivi per complessivi 635mila euro e pubblicate le relative manifestazioni di interesse (scadenza candidature il 17 gennaio 2019) tra cui individuare gli operatori economici più idonei a cui aggiudicare l'esecuzione degli interventi col criterio del prezzo più vantaggioso, al netto degli oneri per la sicurezza. Due le procedure: la prima, per un investimento complessivo di 485mila euro, riguarda il primo lotto funzionale al restauro conservativo delle facciate dei Mercati del Pesce ed Ortofrutticolo, compreso l'adeguamento igienico-edilizio; la seconda ricomprende le opere di adeguamento degli impianti tecnologici per un importo totale di 150mila euro.



