Mimmo Pirisi 10:06 L'opinione di Mimmo Pirisi Chiaro segnale d'interesse sullo sport



Finalmente si da seguito al lavoro di riqualificazione degli impianti sportivi della città in disuso da anni, che necessitavano di interventi importanti e straordinari. Dopo la messa a bando di alcune importanti strutture (per l'assegnazione), si interviene ora in maniera importante sul campo comunale del Mariotti e sul campo di calcio di Maristella.



Interventi che metteranno a nuovo spogliatoi, tribune, campo e la completa messa in sicurezza degli impianti. Grazie al lavoro degli assessori Balzani e Cavazzuti, nei prossimi giorni partirà il bando pubblico dei lavori e, nel giro di qualche mese, avremo i due impianti pronti e funzionali alle esigenze sportive della città.



Interventi che hanno impegnato l'Amministrazione con più di 250mila euro complessivi. Un chiaro segnale di un interesse in un settore fondamentale per la città, sia dal punto di vista sportivo, che sociale.



* capogruppo del Partito democratico nel Consiglio comunale di Alghero