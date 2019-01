Condividi | Red 14:27 L´assessore comunale alle Attività produttive Ornella Piras è intervenuta sull´avvio della No tax area alla Pietraia. Per tutto il 2019 sarà possibile avviare le nuove imprese sostenute dagli sgravi fiscali «Opportunità, incentivi, vantaggi»

Pietraia no tax: così Ornella Piras



ALGHERO - «Un’iniziativa che intende dare opportunità di sviluppo con incentivi e vantaggi». Così, l'assessore comunale alle Attività produttive Ornella Piras è intervenuta sull'avvio della No tax area alla Pietraia



«Le attività hanno tutto il 2019 per riflettere se e quando installarsi. Le nuove imprese avranno il tempo di valutare – prosegue l'assessore comunale di orientarsi, di calcolare la convenienza. D’altra parte, l’entità del contributo sarà determinata quindi da Secal sulla base delle domande pervenute». Finanziamenti a sportello, quindi.



«L'invito è quindi rivolto alle imprese affinché colgano l'opportunità e invitiamo anche i professionisti, affinché approfittino dei finanziamenti per il futuro». Fuori dagli incentivi le attività di gioco e di intrattenimento perché, spiega Piras, «preferiamo avvantaggiare commercianti, artigiani, professionisti, per un vero rilancio economico e sociale del quartiere e per dare un ulteriore segnale di netta opposizione e contrasto ai fenomeni purtroppo di stretta attualità».