Condividi | Red 15:07 In base all´avviso emesso dalla Direzione generale della Protezione civile della Sardegna, sulle zone costiere occidentali è prevista «un´intensificazione della ventilazione di maestrale, fino a burrasca» Meteo: rischio burrasca ad Alghero



ALGHERO - «Oggi (martedì), a partire dal pomeriggio, la Sardegna sarà interessata da una forte ventilazione occidentale sulle zone costiere e in prossimità dei rilievi». Inizia così l'avviso meteo emesso dalla Direzione generale della Protezione civile della Sardegna, in vista della “due giorni” di maltempo prevista sull'Isola.



«Nel corso della serata – prosegue l'avviso - si avrà un intensificazione della ventilazione di maestrale sull’Isola, fino a burrasca sulle zone costiere occidentali”. Il maltempo proseguirà domani, mercoledì 9 gennaio, quando “si assisterà ad una progressiva attenuazione della ventilazione sulla Sardegna settentrionale, mentre i settori le zone costiere occidentali e meridionali saranno ancora interessati da ventilazione forte fino a burrasca. Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte a nord-ovest». Commenti ALGHERO - «Oggi (martedì), a partire dal pomeriggio, la Sardegna sarà interessata da una forte ventilazione occidentale sulle zone costiere e in prossimità dei rilievi». Inizia così l'avviso meteo emesso dalla Direzione generale della Protezione civile della Sardegna, in vista della “due giorni” di maltempo prevista sull'Isola.«Nel corso della serata – prosegue l'avviso - si avrà un intensificazione della ventilazione di maestrale sull’Isola, fino a burrasca sulle zone costiere occidentali”. Il maltempo proseguirà domani, mercoledì 9 gennaio, quando “si assisterà ad una progressiva attenuazione della ventilazione sulla Sardegna settentrionale, mentre i settori le zone costiere occidentali e meridionali saranno ancora interessati da ventilazione forte fino a burrasca. Saranno possibili mareggiate sulle coste esposte a nord-ovest».