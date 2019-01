Condividi | Red 16:18 Venerdì e sabato, il vicepresidente del Consiglio sarà nell´Isola per una due giorni a sostegno del Movimento 5 stelle in vista delle Elezioni Regionali di domenica 24 febbraio. Domani, Cagliari ospiterà la conferenza stampa di presentazione della visita Luigi Di Maio in Sardegna: conferenza



CAGLIARI - Venerdì 11 e sabato 12 gennaio, il vicepresidente del Consiglio, ministro dello Sviluppo economico e del lavoro e capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio sarà in Sardegna per una “due giorni” a sostegno del Movimento in vista delle Elezioni Regionali di domenica 24 febbraio. Il programma della visita verrà illustrato nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, mercoledì 9 gennaio, a partire dalle 10.30, nella sede del Movimento 5 stelle, in Via Aosta 1, a Cagliari, ed alla quale parteciperanno il candidato del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione autonoma della Sardegna Francesco Desogus ed il candidato alle suppletive per la Camera dei deputati a Cagliari Luca Caschili.



