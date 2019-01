Condividi | M.P. 21:44 A raccontare la sua storia sarà il magistrato Gianni Caria, attualmente Procuratore della Repubblica di Sassari, che presenterà il suo libro venerdì 11 gennaio alle ore 18.30 alla libreria Koinè Porto Torres: Caria presenta Il Presidente addormentato



A raccontare la sua storia sarà il magistrato Gianni Caria, attualmente Procuratore della Repubblica di Sassari, che presenterà il suo libro "Il Presidente addormentato" venerdì 11 gennaio alle ore 18.30 presso la libreria Koinè di Porto Torres. Il primo romanzo di Caria "La badante di Bucarest", ha vinto il premio Giovani Lettori - Memorial Gaia Di Manici Proietti 2013 a Perugia, e si è classificato al II posto come opera menzionata al Premio Primo Romanzo Città di Cuneo 2013. A dialogare con l'autore sarà il giornalista Gianni Bazzoni. PORTO TORRES - Un romanzo sulla gloria pubblica e sulla miseria privata, sulla passione politica che rende tutto immobile se non si alimenta. Per la prima volta nella storia d'Italia, a ricoprire la più alta carica dello Stato è una donna, Anita Bertoli, figlia di un politico ed ex partigiano scomparso da qualche anno.A raccontare la sua storia sarà il magistrato Gianni Caria, attualmente Procuratore della Repubblica di Sassari, che presenterà il suo libro "" venerdì 11 gennaio alle ore 18.30 presso la libreria Koinè di Porto Torres. Il primo romanzo di Caria "La badante di Bucarest", ha vinto il premio Giovani Lettori - Memorial Gaia Di Manici Proietti 2013 a Perugia, e si è classificato al II posto come opera menzionata al Premio Primo Romanzo Città di Cuneo 2013. A dialogare con l'autore sarà il giornalista Gianni Bazzoni.