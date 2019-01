Condividi | Red 23:31 Condizioni meteo proibitive. Così l’Airbus Alitalia in servizio questa notte da Milano al Riviera del Corallo, è stato dirottato sull’aeroporto di Cagliari Burrasca, Linate-Alghero dirottato



ALGHERO - Condizioni meteo proibitive. Così l’Airbus Alitalia in servizio questa notte (martedì) da Milano Linate ad Alghero, è stato dirottato sull’aeroporto di Cagliari.



Dopo aver tentato più volte l’atterraggio sullo scalo del nord Sardegna, l’aereo ha toccato terra alle 23.15, ma a sud dell’Isola. Troppo forti le raffiche di vento sulla costa occidentale.



Ironia della sorte, l'atterraggio del volo dirottato da Alghero ha preceduto di pochi minuti altri collegamenti dal capoluogo lombardo. Si tratta dell Bergamo-Cagliari della Ryanair e della tratta con Linate, operato sempre dall'Alitalia.