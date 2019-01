Condividi | Red 8:08 “Aldo moro, un caso italiano”. riprende venerdì pomeriggio il programma di formazione continua dei giornalisti iscritti all´Ordine della Sardegna Odg: nuovo appuntamento a Sassari



SASSARI - Riprende il programma della formazione continua per i giornalisti iscritti all’Ordine della Sardegna. Venerdì 11 gennaio, dalle 15.30 alle 18.30, nell’Aula magna del Dipartimento di Storia dell’Università degli studi di Sassari, in Via Zanfarino 62, si svolgerà in seminario dal titolo “Aldo Moro, un caso italiano”. Interverranno Gero Grassi, relatore di maggioranza nell’ultima Commissione parlamentare di inchiesta sul “caso Moro”, il giornalista Anthony Muroni ed il presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana.



Moro è stato uno dei politici italiani più incisivi dal Dopoguerra fino alla fine degli Anni Settanta. Fu tra i fondatori della Democrazia cristiana e suo rappresentante alla Costituente, ne divenne segretario e presidente. Fu più volte ministro; cinque volte presidente del Consiglio, guidò Governi di Centrosinistra, promuovendo nel periodo 1974-76 la cosiddetta strategia dell'attenzione verso il Partito comunista.. Fu rapito il 16 marzo 1978 ed ucciso il 9 maggio dello stesso anno dalle Brigate rosse.



Grassi, uno dei più impegnati studiosi delle vicende dello statista, da deputato fu promotore della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, autore e coautore di numerosi volumi sullo stesso argomento. Muroni, ex direttore de L'Unione sarda, è autore di alcuni importanti saggi sulla politica italiana. Deiana, già sindaco di Bortigiadas, ha partecipato ad alcune ricerche sulla figura di Moro e sul periodo storico che lo vide fra i protagonisti della politica italiana.