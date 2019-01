Condividi | A.S. 9:25 Queste le tappe del tour del leader della Lega e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in visita in Sardegna mercoledì 16 in vista della doppia scadenza elettorale Salvini a Cagliari, Quartu, Oristano, Alghero



ALGHERO - Cagliari, Quartu, Oristano, Alghero. Queste le tappe del tour del leader della Lega e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in visita in Sardegna mercoledì 16 in vista della doppia scadenza elettorale delle suppletive del 20 gennaio e delle regionali del 24 febbraio.



Il vicepremier sarà a Cagliari alle 9.45 in Prefettura, dove parteciperà alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alle 11 appuntamento a Quartu, per una visita al mercato, tra la gente.



Alle 13.30 incontro pubblico in piazza Roma a Oristano e rinfresco con prodotti tipici sardi. Nel pomeriggio invece trasferimento veloce ad Alghero dove è previsto un incontro pubblico alle ore 17 (in luogo ancora da definire). Con lui ci sarà il candidato alla presidenza della Regione Christian Solinas (Psd'Az), nel tentativo di iniettare una buone dose di fiducia nell'elettorato.