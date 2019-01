Condividi | Red 15:14 Sono stati individuati dalla Polizia di Stato gli autori della grave rissa verificatasi in Piazza Roma, nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre 2018. Si tratterebbe di cinque giovani del posto, tutti noti alle Forze dell’ordine Rissa di Natale a Tortolì: scattano le denunce



TORTOLI’ – Sono stati individuati dalla Polizia di Stato gli autori della grave rissa verificatasi a Tortolì, in Piazza Roma, nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre 2018. Si tratterebbe di cinque giovani del posto, tutti noti alle Forze dell’ordine. I poliziotti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza sono riusciti a risalire alla loro identità dopo accurate indagini partite dalla segnalazione di alcuni danneggiamenti ad abitazioni private e negozi pubblici verificatesi in alcune vie del centro abitato.



I tempestivi rilievi svolti dalla Polizia giudiziaria del Commissariato di Tortolì, con il personale della locale Polizia Scientifica nella mattinata di Natale hanno permesso di rilevare diverse tracce di sangue su alcuni portoni d’ingresso di abitazioni private interessati dai danneggiamenti. Seguendo le tante tracce di sangue lasciate dai giovani anche in strada, i poliziotti hanno raggiunto i portoni d’ingresso dei responsabili. L’accurata visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza urbana, presenti in Piazza Roma e nelle vie urbane interessate dai danneggiamenti, ha consentito agli investigatori di ricostruire la dinamica dei fatti.



Dalle immagini, appare che i cinque giovani ogliastrini, dopo un breve scambio di battute a distanza, si sono lanciati in una rissa con violenti calci e pugni sferrati da entrambe le parti, per poi allontanarsi in direzioni opposte, dopo essere stati separati da alcune persone nel frattempo intervenute. Nella stessa notte, due di questi, con altre persone, visivamente alterati, si sono scagliati contro tavolini, fioriere e sedie di alcuni esercizi pubblici, contro le autovetture e gli ingressi di alcune abitazioni private, tutti ubicati nelle vie limitrofe, danneggiandoli. Da qui il deferimento dei cinque giovani all'Autorità giudiziaria per rissa e di due di essi anche per danneggiamento.