Il padre nobile dell´indipendentismo sardo, ha aderito con convinzione al progetto politico, accettando di candidarsi al Consiglio regionale nel Collegio di Sassari per le elezioni di domenica 24 febbraio Elezioni: Bainzu Piliu aderisce a Sardi liberi



SASSARI - Bainzu Piliu, padre nobile dell'indipendentismo sardo, ha aderito con convinzione al progetto politico Sardi liberi, accettando di candidarsi al Consiglio regionale nel Collegio di Sassari per le elezioni di domenica 24 febbraio, appoggiando la candidatura di Mauro Pili come presidente della Regione autonoma della Sardegna. Piliu, fondatore del “Fis-Frùntene pro s’Indhipendhentzia de sa Sardinnia” è noto sia per le sue battaglie politiche, sia per essere stato il primo relatore universitario a far discutere una tesi in sardo già negli Anni Ottanta. Gianluca Collu, segretario di ProgRes, esprime grande riconoscenza ad una figura di spicco del movimento di liberazione nazionale che intende dare il suo prezioso apporto a Sardi liberi, il progetto di convergenza nazionale che unisce diverse anime dell’indipendentismo e dell'autonomismo sardo.



