«Soluzione concreta sulla realizzazione della SS 291»

ALGHERO - Anas, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Commissione Via, Consiglio superiore dei lavori pubblici e Mibac stanno lavorando per trovare una soluzione concreta sulla realizzazione della Strada statale 291. E’, infatti, in corso una riunione al Ministero al termine della quale il risultato positivo è ormai certo, ossia quello di un accordo che concili necessità del territorio e vincoli paesaggistici. A questo importante traguardo si arriva grazie al lavoro durato diversi mesi dei parlamentari sardi del Movimento 5 stelle e in particolare dalla deputata algherese Paola Deiana.



Percorso iniziato con la richiesta la proroga dei finanziamenti relativi alla Strada statale 291 Alghero–Sassari con un emendamento contente la proposta di trasferire i fondi già stanziati nell’esercizio finanziario del 2019, a causa dell’impossibilità di pubblicare entro il 31 dicembre il bando di gara per il lavoro di completamento della quattro corsie Alghero–Sassari e dunque a spendere i soldi già stanziati che altrimenti sarebbero andati persi definitivamente. Le complicazioni che hanno portato al blocco del completamento dell’Alghero-Sassari e della bretella per l’aeroporto risalgono al 2016 a seguito dei pareri negativi rilasciati dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sul progetto definitivo predisposto, ritenuto incompatibile con le previsioni del Piano paesaggistico regionale.



«La soluzione sarà concreta e definitiva – ha commentato l'onorevole algherese Deiana - il giusto compromesso tra esigenze del territorio e vincoli paesaggistici grazie al lavoro intercorso tra le varie commissioni e il Governo da me rappresentato. Seguirà una conferenza stampa per presentare il risultato raggiunto».



