Porto Torres: Rifiuti, un quiz premia i virtuosi

PORTO TORRES - E’ attiva presso l’Ecocentro Comunale la distribuzione annuale dei sacchi per gli utenti di Porto Torres. I cittadini possono presentarsi per il ritiro presso il Centro di Via Fontana Vecchia 17 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 esibendo un documento d’identità e codice fiscale.



Insieme ai sacchi gli utenti potranno ritirare anche il calendario 2019 che, oltre alla programmazione mensile delle raccolte e alle indicazioni basilari per effettuare una corretta separazione dei materiali, sviluppa pagina dopo pagina un percorso di approfondimento per il miglioramento del servizio e dei risultati di raccolta. Partendo dalla presentazione del risultato di raccolta ottenuto nell’arco del 2018, con il 73,3% di differenziata, il calendario spiega come questo dato potrebbe migliorare ulteriormente superando alcuni errori e problematiche che possono verificarsi durante i conferimenti e l’esposizione delle raccolte.



L’applicazione dell’adesivo di errato conferimento, la presenza di materiali non conformi all’interno della raccolta esposta e l’uso corretto dei sacchi per l’esposizione sono solo alcuni degli argomenti esposti nel calendario per ciascuno dei quali viene individuata la problematica che si presenta agli operatori della raccolta e per la quale viene fornito un rimedio concreto per collaborare positivamente al miglioramento dei risultati. Dopo aver letto tutti i consigli presentati nel calendario gli utenti potranno rispondere alle domande del quiz “Rispondi e Vinci” presente al fondo del calendario: tra chi parteciperà al concorso, rispondendo correttamente alle domande del quiz entro l’11 maggio 2019, verranno estratti tre vincitori che si aggiudicheranno i 3 premi in palio.



