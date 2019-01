Condividi | M.P. 18:39 Fabio Levacovich non è più l´allenatore dello Stintino Calcio, al suo posto arriva Andrea Pia. Lo fa sapere la dirigenza del club biancoceleste che ringrazia il mister e il suo staff per la serietà e l´impegno Nello Stintino arriva il nuovo mister Andrea Pia



STINTINO - Fabio Levacovich non è più l'allenatore dello Stintino Calcio, al suo posto arriva Andrea Pia. Lo fa sapere la dirigenza del club biancoceleste che ringrazia il mister e il suo staff per la serietà, la correttezza umana e l' impegno profuso in questi mesi e augura un futuro roseo alla carriera sportiva dell'allenatore.



La guida, adesso, passa ad Andrea Pia ex Macomerese, Ghilarza, Torres giovanile e rappresentativa giovanissimi, con diploma di Match Analyst conseguito a Coverciano. Il vice e preparatore atletico sarà Alessandro Masotti già nello staff tecnico di Stefano Udassi nella stagione 2017-2018 e già in altre occasioni nello staff tecnico dello Stintino Calcio.

