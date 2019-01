Condividi | Red 13:11 Il nuovo anno inizia come il 2018, con la musica dal vivo. Domani sera, è in programma il tributo a Ligabue, con Quelli del Bar Mario. Sabato, spazio al concerto dei Camberra Al Miramare, il 2019 inizia a suon di musica



ALGHERO - Il 2019 al Miramare gastro pub & pizzeria d’autore inizia come è finito il 2018, con tanta buona musica dal vivo. Domani, venerdì 11 gennaio, in scena il sesto appuntamento stagionale per la Friday tribute night con Quelli del Bar Mario–Ligabue tribute band, e sabato 12, il concerto dei Camberra.



Anche nel nuovo anno il punto di forza della programmazione musicale del live club della Riviera del corallo è la Friday tribute night, la rassegna a cadenza bisettimanale che porta ad Alghero i concerti delle migliori tribute band presenti sul territorio isolano. Per la prima volta in questa stagione 2018-2019, domani, sul palco del Miramare, Quelli del Bar Mario, la tribute band sarda di Luciano Ligabue. Circa seicento concerti in giro per la Sardegna dicono già molto di questa band nata nel 2013. Tante piazze, ma anche alcuni selezionati locali nel periodo invernale sono i luoghi in cui “Qdbm” amano esibirsi. A capitanare la band c’è Maurizio Gelsomino, il cantante di Olbia conosciuto come il “Liga sardo”, insieme a lui cinque affermati musicisti del nord dell’Isola per quello che è un vero e proprio omaggio al rocker di Correggio, uno show curato in ogni particolare che ripercorre tutta la carriera di Ligabue, dal primo disco omonimo agli ultimi grandi successi.



Sabato, sul palco di Piazza Sulis, un’anteprima: il concerto dei Camberra. Il progetto algherese che da anni riceve i plausi della critica e colleziona premi e successi importanti, l’ultimo in ordine di tempo la partecipazione al Radio Deejay on the stage di Riccione, sbarca per la prima volta al Miramare. Il power trio presenta uno show nuovo, in cui a far da padrone è il ritmo ed il cui obbiettivo è coinvolgere il pubblico attraverso un repertorio dal sapore puramente ballabile. Tutti gli eventi live del Miramare gastro music pub & pizzeria d’autore, sia le tappe della Friday tribute night, sia i concerti del sabato sono ad ingresso libero.



