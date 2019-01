Condividi | Red 12:12 Nel fine settimana, la libreria il Manoscritto, in Via Pascoli 45, ospiterà il seminario di Campane tibetane massaggio sonoro vibrazionale, tenuto da Pietro Martinez Seminario campane tibetane ad Alghero



ALGHERO - Sabato 19, dalle 15.30 alle 17 per la parte teorica, e domenica 20 gennaio, dalle 9.30 alle 17 per la parte pratica, la libreria il Manoscritto, in Via Pascoli 45, ad Alghero, ospiterà il seminario di “Campane tibetane massaggio sonoro vibrazionale”. Per informazioni, si può telefonare al numero 393/9428474.



Le campane tibetane, dette “singing bowls”, sono nate circa 3mila anni fa in Tibet, sebbene poi si siano diffuse anche in India, Nepal, Giappone e Cina. Il loro impiego si fa risalire ad una forma di sciamanesimo che le riteneva in grado di guarire le persone avvicinando gli uomini al divino. La composizione è frutto della lega di sette metalli principali (ma in alcuni casi anche di più): l’oro collegato al Sole, l’argento alla luna, il mercurio a Mercurio, il rame a Venere, il ferro a Marte, lo stagno a Giove, il piombo a Saturno. Secondo la tradizione, venivano realizzate in fasi lunari specifiche e durante la forgiatura si era soliti pronunciare dei mantra in grado di conferire loro un determinato potere a seconda della destinazione d’uso.



La loro capacità di riprodurre la vibrazione del suono “Om”, considerato inno dell’universo, suono primordiale della creazione dal potere purificante. Esso supporta e favorisce le pratiche meditative contribuendo al rilassamento. Va considerato come le leggi dei suoni siano le stesse di tutto ciò che vibra e, considerato che, nell’universo, ogni cosa vibra, essi si rivelano davvero molto efficaci a livello sottile. In particolare, i suoni emessi dalle campane tibetane risultano sintonizzati con le vibrazioni planetarie, a tutto vantaggio di chi ne fa uso, suonandole o semplicemente ascoltandole.



Condurrà il seminario Pietro Martinez, che ha iniziato il suo cammino di ricerca spirituale praticando meditazione con Padre Francesco Piras a Sassari e meditazione Zen con Padre Giacomo Pittalis ad Alghero. Lo Zen gli ha aperto le porte del Reiki, portandolo a conseguire il primo, secondo e terzo livello del metodo giapponese. Ha incontrato le campane tibetane per caso con il maestro tibetano Dam Choi Lama e da allora non ha mai smesso di dedicarsi all'insegnamento ed alla pratica fondati su questi antichi strumenti. Il maestro Dam Choi Lama gli ha anche trasmesso l'amore per la filosofia del Buddha della Medicina secondo i dettami della scuola Himalayan Buddhist Ngakpa. Pietro pratica lo sciamanesimo andino e tolteco e Karuna Reki. Spera con tutto il cuore che il suo percorso possa essere d'aiuto alle persone che incontra sul suo cammino.