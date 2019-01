Condividi | Red 10:19 Cinque atleti del maestro Stefano Piras superano brillantemente gli esami di qualifica per allenatore. Sono le cinture nere Loredana Sechi, Giovanna Sechi, Rossella Puledda, Noemi Cubeddu e Benedetto Carbone Cinque nuovi allenatori per la Taekwondo Olmedo



OLMEDO - Presente anche la Taekwondo Olmedo fra i 272 candidati al Corso di aggiornamento nazionale per l’acquisizione della qualifica federale di allenatore, svoltosi nel Centro di preparazione olimpica di Formia, al quale hanno partecipato le cinture nere Loredana Sechi, Giovanna Sechi, Rossella Puledda, Noemi Cubeddu e Benedetto Carbone, capeggiati dal maestro Stefano Piras, direttore tecnico dell'associazione olmedese. Tantissima l’emozione dei nostri ragazzi, i quali hanno preparato al meglio il corso nazionale, sia nello studio delle sinossi federali che sotto l’aspetto tecnico con ripetute sedute di allenamento, un appuntamento fondamentale per la propria carriera nell’insegnamento e divulgazione del taekwondo.



Il programma del corso è stato intenso e interessante per gli aspiranti, considerato il livello di preparazione ed esperienza internazionale dei docenti messi a disposizione della Federazione italiana taekwondo. Nel primo appuntamento con il direttore tecnico della Nazionale italiana Forme Andrea Notaro, si è svolto l’aggiornamento delle forme (taegeuk-poomsae), seguito dalla presentazione del progetto posto in essere dalla Fita, in collaborazione con l’Associazione il Mago di Oz, dal titolo “I bambini difficili-Educare con il taekwondo”, nel quale i corsisti hanno affrontato il delicato tema del rapporto istruttore-bambino nella fase della crescita motoria e caratteriale durante gli allenamento quotidiani in funzione delle diverse fasce di età.



Il secondo giorno si è aperto con l’aggiornamento del regolamento Free style, a cura del maestro Park Young Ghil, e l’attività in palestra con il combattimento agonistico e preparazione atletica a cura del maestro Nolano e del preparatore atletico Francesco Zambrella. Nel pomeriggio, intervento sull’importanza dei social media con Nicola Milan, con alcuni suggerimenti utili alla promozione della propria attività sportiva. Il terzo giorno si è aperto con l’aggiornamento nel nuovo regolamento mondiale combattimento della Word taekwondo efderation, con il responsabile nazionale Ufficiali di gara Ayman Al Halwani.



Alla fine, si sono svolti gli esami di qualifica nelle prove teorico e pratiche che i cinque rappresentanti algheresi hanno superato brillantemente. Oltre agli esami di qualifica, si sono svolti gli esami federali per il passaggio di cintura, nella quale Loredana Sechi e Giovanna Sechi hanno conseguito il grado di quarto Dan. Il presidente Mariangela Correddu ed il maestro Stefano Piras dichiarano: «Crediamo di poter dire che sono poche le società sportive che hanno la capacità di credere nelle potenzialità dei propri collaboratori, fornendo loro l'opportunità di una crescita professionale nel delicato compito formativo ed educativo dei giovani. Il percorso è stato lungo e impegnativo, ma vedere l'emozione ed il desiderio di dare il meglio di sé nel viso dei nostri ragazzi è un'immagine indimenticabile, siamo orgogliosi dell'importante obiettivo conseguito con la qualifica di allenatore. Ora l'obiettivo della società si concretizza vista l'importante ambizione nel voler avviare nuovi corsi di taekwondo nei centri cittadini della provincia di Sassari».