Condividi | S.O. 12:15 Niente proposta dalla Rm management che organizzava negli anni scorsi. Pubblicato dalla Fondazione Alghero l´avviso per l´organizzazione del Carnevale dei Bambini in programma il 2 marzo. Il tema è libero. La festa dovrà concludersi con una baby dance in maschera per i bambini e per le famiglie Carraixali de l’Alguer: avviso operatori culturali



ALGHERO - Alghero si conferma sempre più città degli eventi: 365 giorni di emozioni. Dopo lo straordinario successo registrato col Cap d'Any, all'interno del consolidato "Més que un mes", al via l'organizzazione del Carraixali de l’Alguer, uno dei principali cartelloni degli eventi in città.



Anche quest'anno è intenzione del Comune e della Fondazione Alghero riproporre tra le manifestazioni e sfilate a tema, il Carnevale dei Bambini che distingue e caratterizza Alghero rispetto agli altri carnevali della Sardegna. Considerato che alla giornata odierna non sono ancora pervenute proposte scritte, la Fondazione ha pubblicato l'avviso rivolto agli operatori culturali affinché presentino le loro proposte entro le ore 12 del 15 gennaio 2019 all’indirizzo info@fondazionealghero.it.



Il giorno indicato per la realizzazione dell’evento è sabato 2 marzo 2019, così da poter sfruttare turisticamente il fine settimana. La sfilata deve essere rivolta ai bambini. Il tema è libero. La festa dovrà concludersi con una baby dance in maschera per i bambini e per le famiglie. Commenti ALGHERO - Alghero si conferma sempre più città degli eventi: 365 giorni di emozioni. Dopo lo straordinario successo registrato col Cap d'Any, all'interno del consolidato "Més que un mes", al via l'organizzazione del Carraixali de l’Alguer, uno dei principali cartelloni degli eventi in città.Anche quest'anno è intenzione del Comune e della Fondazione Alghero riproporre tra le manifestazioni e sfilate a tema, il Carnevale dei Bambini che distingue e caratterizza Alghero rispetto agli altri carnevali della Sardegna. Considerato che alla giornata odierna non sono ancora pervenute proposte scritte, la Fondazione ha pubblicato l'avviso rivolto agli operatori culturali affinché presentino le loro proposte entro le ore 12 del 15 gennaio 2019 all’indirizzo info@fondazionealghero.it.Il giorno indicato per la realizzazione dell’evento è sabato 2 marzo 2019, così da poter sfruttare turisticamente il fine settimana. La sfilata deve essere rivolta ai bambini. Il tema è libero. La festa dovrà concludersi con una baby dance in maschera per i bambini e per le famiglie.