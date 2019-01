Condividi | S.O. 12:25 Niente campanella per gli studenti di Desulo, Fonni, Ollolai, Tonara e Gadoni. Niente lezioni anche nell´alta Gallura, scuole chiuse a Bortigiadas, Tempio Pausania e Buddusò Neve, scuole chiuse nel Nuorese



NUORO - Temperature sotto zero, ghiaccio e neve nelle zone montane dell'Isola. Così alcuni sindaci hanno provveduto ad emettere l'ordinanza di chiusure delle scuole per prevenire disagi e possibili incidenti. Niente campanella per gli studenti di Desulo, Fonni, Ollolai, Tonara e Gadoni. Niente lezioni anche nell'alta Gallura, scuole chiuse a Bortigiadas, Tempio Pausania e Buddusò.