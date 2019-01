Condividi | Mariangela Pala 19:41 La segnalazione è partita dal consigliere comunale Davide Tellini che contesta la mancanza di senso civico «ma il mio rimprovero è indirizzato anche a chi svolge il servizio di raccolta rifiuti urbani» Porto Torres: via Sassari, panchine addobbate dai rifiuti



PORTO TORRES - Vietato sedersi nelle panchine posizionate nella parte alta di via Sassari. Chi ha deciso di trascorrere qualche istante di relax lo può fare soltanto condividendo lo spazio con sacchi di immondizia e indumenti abbandonati.



Ormai da qualche giorno le panchine incorniciate dalle aiuole che si trovano lungo il viale, in prossimità di via Leonardo Da Vinci, sono circondate dai sacchetti dei rifiuti che gli incivili depositano in maniera indiscriminata incuranti del decoro e poco rispettosi dei cittadini residenti. La segnalazione è partita dal consigliere comunale Davide Tellini che contesta la mancanza di senso civico.



«Ma il mio rimprovero è indirizzato anche a chi svolge il servizio di raccolta rifiuti urbani, - sottolinea Tellini - ovvero agli operatori che preferiscono fare finta di non vedere quella discarica che persiste da giorni in quella zona, un cumulo di spazzatura che rende l'area indecorosa e impedisce alle persone, in particolare anziane, di poter usufruire della panchina».