Condividi | Red 8:16 Questa sera, nelle sale del T-Hotel, in Via dei Giudicati, si terrà un incontro-confronto aperto al pubblico sulla riforma della Sanità in Sardegna Cagliari: La salute al centro



CAGLIARI – Oggi (venerdì), alle 18, al T-Hotel, in Via dei Giudicati, a Cagliari, si terrà il dibattito “La salute al centro”, un incontro-confronto sulla riforma della Sanità in Sardegna. All’appuntamento pubblico, parteciperanno diversi operatori della sanità, cittadini e pazienti. Le conclusioni saranno affidate a Paolo Truzzu, presidente del comitato “No Asl unica”.



Nella foto: Paolo Truzzu Commenti CAGLIARI – Oggi (venerdì), alle 18, al T-Hotel, in Via dei Giudicati, a Cagliari, si terrà il dibattito “La salute al centro”, un incontro-confronto sulla riforma della Sanità in Sardegna. All’appuntamento pubblico, parteciperanno diversi operatori della sanità, cittadini e pazienti. Le conclusioni saranno affidate a Paolo Truzzu, presidente del comitato “No Asl unica”.Nella foto: Paolo Truzzu