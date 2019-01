Condividi | Michele Solinas 11:15 L'opinione di Michele Solinas Basta attese, la Sassari-Alghero è vitale



Alla luce delle ultime notizie che arrivano da Roma, garantisco sin da ora il massimo impegno per il completamento della Sassari Alghero a 4 corsie, sia personale che di partito. Come Riformatori lo abbiamo ampiamente dimostrato con i fatti già in passato.



E' infatti nel periodo in cui Assessore ai Lavori Pubblici è stata Angela Nonnis dei Riformatori che si è tagliato il nastro, nel 2013, del secondo e del terzo lotto della Strada Statale 291 per un totale di oltre 100 milioni di euro di opere. Ancora prima, nel 1999, l’occupazione con il camper dell’allora Assessore Pietrino Fois, oggi coordinatore regionale dei Riformatori, diede finalmente il via, dopo anni di impasse, all'apertura del tratto che da Bancali porta ad Olmedo.



Che ad oggi non si sia ancora riusciti a completare una delle principali arterie del nord ovest della Sardegna è purtroppo causa dell’insipienza amministrativa degli amministratori locali del Partito democratico e della sinistra in genere, unita alle dannose norme del Piano Paesaggistico Regionale voluto a suo tempo dalla giunta Soru. La Strada Statale 291 è di vitale importanza strategica in quanto avvicina sempre più gli scali commerciali e turistici del nord Sardegna e non si può aspettare oltre.



