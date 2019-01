Condividi | Red 17:02 Lo sciopero dei controllori indetto dall´Enav ha portato alla cancellazione dei collegamenti Alitalia da e per Milano Linate e Blue Air da e per Roma Fiumicino. Dodici i voli cancellati a Cagliari Enav: 16 voli cancellati ad Alghero e Cagliari



ALGHERO - Lo sciopero dei controllori indetto dall'Enav ha portato alla cancellazione di quattro voli che oggi avrebbero dovuto collegare Alghero a Milano Linate ed a e Roma Fiumicino. Nello specifico, si tratta del Milano-Alghero targato Alitalia delle 11 e sulla tratta inversa delle 12.55.



Ed ancora, i Blue Air Alghero-Fiumicino delle 12.45 e Fiumicino-Alghero delle 14.20. Dodici, invece, i voli cancellati sui cieli di Cagliari, dieci nazionali e due internazionali (il Cagliari-Barcellona El Prat ed il Barcellona-Cagliari targato Vueling).



Nessun decollo anche per il Cagliari-Bergamo Orio al Serio-Cagliari ed il Cagliari-Catania-Cagliari coperti da Ryanair e per i sei voli in Continuità territoriale assicurati da Alitalia: l'andata e ritorno per Milano Linate ed i due a/r per Roma Fiumicino. Commenti ALGHERO - Lo sciopero dei controllori indetto dall'Enav ha portato alla cancellazione di quattro voli che oggi avrebbero dovuto collegare Alghero a Milano Linate ed a e Roma Fiumicino. Nello specifico, si tratta del Milano-Alghero targato Alitalia delle 11 e sulla tratta inversa delle 12.55.Ed ancora, i Blue Air Alghero-Fiumicino delle 12.45 e Fiumicino-Alghero delle 14.20. Dodici, invece, i voli cancellati sui cieli di Cagliari, dieci nazionali e due internazionali (il Cagliari-Barcellona El Prat ed il Barcellona-Cagliari targato Vueling).Nessun decollo anche per il Cagliari-Bergamo Orio al Serio-Cagliari ed il Cagliari-Catania-Cagliari coperti da Ryanair e per i sei voli in Continuità territoriale assicurati da Alitalia: l'andata e ritorno per Milano Linate ed i due a/r per Roma Fiumicino.