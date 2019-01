Condividi | M.P. 17:29 Domani mattina dalle ore 6 sino al termine della presentazione del Reddito Energetico in piazza Umberto I, la circolazione veicolare sarà regolamentata secondo le disposizioni stabilite dalla Polizia Locale Di Maio a Porto Torres: stop al traffico veicolare



PORTO TORRES - Domani mattina, sabato 12 gennaio dalle ore 6 sino al termine dell’evento di presentazione del Reddito Energetico in piazza Umberto I, al quale parteciperanno il vicepremier Luigi Di Maio con alcuni esponenti del Governo, la circolazione veicolare sarà regolamentata secondo le disposizioni stabilite dalla Polizia Locale. Corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra la via Bruno e la via Petronia: divieto di fermata e transito veicolare lungo il citato tratto del Corso. Chiusura nelle intersezioni formate dalla via Bruno e via Petronia.



Per effetto della limitazione al transito i veicoli che transitanti sulla via Mare e via Petronia intendessero immettersi sul Corso, dovranno effettuare la deviazione all’intersezione precedente al tratto interdetto. Via Libio, tratto compreso tra la via Petronia e la via Galilei: divieto di fermata e transito veicolare lungo il citato tratto della Via Libio. Chiusura all’intersezione formata con la via Petronia. Per effetto della limitazione al transito sopra indicata, i veicoli che transitanti sulla via Libio intendessero proseguire sulla stessa dovranno effettuare la deviazione sulla via Petronia.



Via Amsicora, tratto compreso tra la via Angioy e la via Libio: divieto di fermata e transito veicolare lungo il citato tratto della Via Amsicora. Chiusura all’intersezione formata dalla via Angioy. Per effetto della limitazione al transito sopra indicata, i veicoli che transitanti sulla via Angioy e sulla via Amsicora intendessero proseguire sulla stessa dovranno proseguire sulla via Angioy.

Via Iosto. Divieto di transito veicolare lungo il tratto della Via Iosto. Chiusura all'intersezione formata dalla via Petronia. Per effetto della limitazione al transito, i veicoli che transitanti sulla via Iosto intendessero immettersi sulla via Petronia dovranno proseguire sulla via Iosto.