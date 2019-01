Condividi | A.S. 21:11 Attorno alle 2 di oggi, ignoti sono penetrati da new negozio sportive in Via Vittorio Emanuele, riuscendo a rubare circa settanta paia di scarpe Nike. La Polizia ha aperto le indagini del caso Alghero: svaligiato nella notte SportLife



ALGHERO – Nella notte tra giovedì e venerdì, ignoti hanno svaligiato “SportLife”, noto negozio di abbigliamento sportivo di Via Vittorio Emanuele, ad Alghero. Dalle prime ricostruzioni, effettuate anche grazie al sistema di video sorveglianza, di tratterebbe di tre persone, due sono entrati, mentre un terzo ha fatto il “palo”.



Attorno all'1.45, sono penetrati dai garage del palazzo, sfondando una finestra. Entrati, hanno iniziato a rovistare tra gli scaffali finchè, uno di questi, non li ha travolti. A questo quel punto, scattato l'allarme, sono scappati, portandosi via circa settanta paia di scarpe “Nike” prive di scatola, stipandole nelle buste gialle comunemente utilizzate per la raccolta differenziata della plastica.



Nell'occasione, vista la presenza di sangue, pare che uno dei due malviventi sia rimasto ferito. La scena si è ripetuta attorno alle 4.20, quando sono tornati, forse per recuperare qualcosa. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza, successivamente coadiuvati dai colleghi della Scientifica. Commenti ALGHERO – Nella notte tra giovedì e venerdì, ignoti hanno svaligiato “SportLife”, noto negozio di abbigliamento sportivo di Via Vittorio Emanuele, ad Alghero. Dalle prime ricostruzioni, effettuate anche grazie al sistema di video sorveglianza, di tratterebbe di tre persone, due sono entrati, mentre un terzo ha fatto il “palo”.Attorno all'1.45, sono penetrati dai garage del palazzo, sfondando una finestra. Entrati, hanno iniziato a rovistare tra gli scaffali finchè, uno di questi, non li ha travolti. A questo quel punto, scattato l'allarme, sono scappati, portandosi via circa settanta paia di scarpe “Nike” prive di scatola, stipandole nelle buste gialle comunemente utilizzate per la raccolta differenziata della plastica.Nell'occasione, vista la presenza di sangue, pare che uno dei due malviventi sia rimasto ferito. La scena si è ripetuta attorno alle 4.20, quando sono tornati, forse per recuperare qualcosa. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza, successivamente coadiuvati dai colleghi della Scientifica.