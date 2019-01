Condividi | Red 22:21 Tredicesima vittoria stagionale per la compagine algherese, che batte 39-69 l´Accademia Olmedo nel match valido per la 15esima giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile Basket: la Mercede fa tredici



ALGHERO - Tredicesima vittoria stagionale per la Mercede Alghero, che batte 39-69 l'Accademia Olmedo nel match valido per la 15esima giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile. Partita mai in discussione, con le ragazze di coach Monticelli che hanno portato il loro vantaggio ben oltre la doppia cifra già nel primo quarto.



Top scorer del match Ivona Kozhobashiovska, autrice di 19punti, ben coadiuvata da Asia Kaleva con 15. Tra le olmedesi, in doppia cifra le sorelle Galluccio, ex di turno, con Deborah a quota 13 e Fabiana ad 11.



ACCADEMIA OLMEDO-MERCEDE ALGHERO 39-69:

ACCADEMIA OLMEDO: Ponziani, Deborah Galluccio 13, Carta 4, Fabiana Galluccio 11, Garau 1, Usai, Caneo 8, Sannia 2. Coach Matteo Mastropietro.

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 15, Satta, Corbia 8, Zidda, Kozhobashiovska 19, Canu 7, Zinchiri 2, Solinas 7, Usai 2, Monti 4, Milia 5, Idili. Coach Manuela Monticelli.

PARZIALI: 9-28, 15-46, 26-55.

