Gli artigiani di Confartigianato Nuoro-Ogliastra chiedono interventi urgenti su abusivismo, infrastrutture e continuità territoriale. «Ecco la linea del mondo produttivo per Presidente e i futuri Consiglieri», annunciano Stefano Mameli e Pietro Mazzette, rispettivamente, segretario regionale e provinciale dell´associazione di categoria Elezioni regionali: le richieste degli artigiani nuoresi



NUORO - Credito, competitività, burocrazia, lavoro e formazione, territorio ed ambiente, infrastrutture, riforma dell’artigianato, trasporti ed energia. Sono questi gli argomenti, territoriali e regionali, di cui ha discusso, martedì sera a Nuoro, una rappresentanza dei 6.437 artigiani nuoresi ed ogliastrini, che nel territorio offrono lavoro a 10.763 occupati. Durante un’assemblea organizzata da Confartigianato imprese Sardegna e Confartigianato Nuoro-Ogliastra, gli imprenditori hanno definito le priorità artigiane da sottoporre, attraverso il “Rating Sardegna 2019-2023”, ai candidati in vista del rinnovo del Consiglio regionale. Tra le tante problematiche che stanno colpendo il territorio barbaricino e che sono state segnalate delle aziende durante l’incontro, ci sono la carenza infrastrutturale del territorio, la scarsa azione contro l’abusivismo e la continuità territoriale merci e passeggeri.



«Saranno gli artigiani nuoresi e ogliastrini che, a breve, presenteranno il programma ai candidati e non viceversa – ha commenta Stefano Mameli, segretario regionale di Confartigianato imprese Sardegna - sarà il sistema produttivo dei piccoli imprenditori a indicare al futuro presidente e ai futuri consiglieri, in modo chiaro e verificabile, le azioni da perseguire per uno sviluppo reale e concreto del settore». L’associazione artigiana, entro le prossime settimane, rielaborerà le richieste e le priorità, nuoresi e sarde, che saranno poi presentate pubblicamente e lasceranno pochi dubbi, ai futuri amministratori regionali sulle azioni da compiersi nella prossima legislatura. «Gli artigiani – ha sottolineato Pietro Mazzette, segretario provinciale di Confartigianato Nuoro-Ogliastra - credono fortemente in questo nuovo modo di rapportarsi con la politica ovvero quello di passare dall’essere “parte passiva” del sistema di Governo, a finalmente “parte attiva”».



