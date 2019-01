Mario Melis: da sindaco a presidente

11:25 Corsi e ricorsi elettorali Dimissioni (o sospensione che sia) scongiurate per il primo cittadino di Alghero, pressato per la candidatura con Massimo Zedda in Regione. Lui ringrazia ma con grande senso di responsabilità dice: viene prima la città. L'odierna scelta del sindaco Mario Bruno riporta alla memoria gli "illustri" precedenti. Su tutti le dimissioni del 2008 e la mancata candidatura di Tedde decretata dai vertici di Forza Italia. "Tragicomica" Alghero, in attesa che una nuova classe politica (che non si vede) si affacci all'orizzonte