Dopo la lunga pausa per le festività natalizie, ritornano in campo i campionati nazionali. Per la nona giornata del girone 3 di serie A, l'Amatori si prepara ad affrontare i marchigiani. A Maria Pia va in scena il confronto tra la terza e la quarta forza del campionato Rugby: Alghero riparte contro Pesaro



ALGHERO – Domani, domenica 13 gennaio, alle 14.30, l’Amatori Alghero ritorna in campo per affrontare il Pesaro. Si tratta di una gara interessante, soprattutto per quanto concerne la classifica. Ma anche perché si rientra da una lunga pausa e si aspetta di vedere quale sia lo stato fisico e mentale della formazione algherese, attualmente terza della classe e che nell’ultimo impegno dell’anno ha perso, di misura, sul campo della Primavera.



La graduatoria parla di una capolista, la Capitolina, che occupa saldamente il primo posto con 36 punti(e domani ospita in casa l’Aquila), con 11lunghezze di vantaggio sulla seconda, la Bingo family Amatori Catania (impegnata a Benevento). I siciliani, però, sono marcati stretti dall’Alghero, staccata di un punto. Ma l’avversario di domani è altrettanto vicino. Infatti, i marchigiani, che hanno chiuso il 2018 con una sconfitta per mano del Prato Sesto, si trovano al quarto posto, con 20punti, a -4 dal XV di coach Paoletti.



L’Alghero è determinata a mantenersi a stretto contatto con la vetta e ben figurare davanti al pubblico di casa che, come sempre, arriverà numeroso sugli spalti per sostenere Pesapane e compagni. Eccetto defezioni dell’ultimo minuto, tra le fila algheresi dovrebbero essere tutti disponibili per l’impegno di domani. Il fischio d’inizio della gara è fissato per le 14.30. Arbitrerà il signor Manuel Bottino di Roma.



