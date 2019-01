Condividi | S.O. 18:42 Inaugurata questa sera ad Alghero in via Cagliari la prima sede elettorale per la Lega, in previsione dell´annunciata visita del ministro Matteo Salvini. A fare gli onori di casa il candidato alla carica di consigliere regionale, Michele Pais 35 gazebo Lega, sede ad Alghero



ALGHERO - «Stare sempre tra la gente è nel dna del nostro Movimento. Alla vigilia dell'arrivo di Matteo Salvini, che sarà in Sardegna mercoledì 16 gennaio, per la Lega Sarda inizia un fine settimana di grande mobilitazione con oltre 35 gazebo in piazza per sottoscrivere l'appello: "Salvini non mollare».



Ai tanti gazebo i cittadini potranno firmare l'appello a Matteo Salvini perché tenga duro nel suo sforzo in difesa dei confini, per garantire più sicurezza nelle città e più rispetto per l'Italia in campo internazionale. “Lega sempre tra la gente": è questa la sfida. «Incontrare tutti i cittadini, piazza per piazza, suonare campanello per campanello, a fianco del nostro candidato alla presidenza della Regione Christian Solinas che dopo le elezioni del 24 febbraio permetterà di archiviare il disastroso governo della sinistra».



Così Eugenio Zoffili, deputato e commissario leghista sull'isola che, insieme all'onorevole Guido De Martini, ha inaugurato il gazebo di Piazza Castello a Sassari. Sede aperta anche ad Alghero, in via Cagliari n.15 dalle ore 16.00 alle 19.00, sia la giornata di sabato che domenica.



