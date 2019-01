Condividi | A.S. 20:00 Forza Italia ad Alghero si ripresenta alle elezioni regionali con l´accoppiata Tedde-Giorico. Nel momento più difficile per il partito, anche a livello locale, varato direttivo e coordinamento: tutti i nomi Tedde vara direttivo e coordinamento



ALGHERO - Forza Italia ad Alghero serra le fila e in vista delle importanti scadenze elettorali di febbraio e maggio vara coordinamento e direttivo nuovo di zecca, nel tentativo di riportare entusiasmo in uno dei momenti più difficili per il partito, logorato anche a livello locale dall'addio di Michele Pais, in campo con la Lega. L'ufficializzazione delle scelte del leader, Marco Tedde, in occasione della riunione svoltasi qualche giorno fa al Green Hotel. Presenti, tra gli altri, Cecilia Cherchi (coordinatrice di Sassari), i consiglieri comunali Camerada e Pirisi, e Laura Giorico, la dottoressa ricandidata in Regione dopo le elezioni per il Parlamento e l'esperienza del 2014, proprio insieme al consigliere uscente Tedde. Venti i componenti scelti per il cosiddetto coordinamento locale: Fabio Mura, Luisa Pini, Pasqualina Bardino, Elena Bilardi, Giovanna Caria, Toti Columbano, Antonio Delogu, Alessandro Ibba, Vito La Spina, Ferdinando Manconi, Gennaro Monte, Francesco Mortello, Peppinetto Musu, Andrea Puttolu, Pippo Pintus, Gianfranco Russino, Sandro Simula, Giovanni Soggiu, Mario Tocci, Antonello Peru. Tra questi faranno parte del ristretto direttivo: Pasqualina Bardino, Elena Bilardi, Giovanna Caria, Toti Columbano, Andrea Delogu (già portavoce Azzurro), Ferdinando Manconi, Gennaro Monte, Peppinetto Musu, Antonello Peru.