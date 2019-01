Condividi | Red 21:10 Gli accertamenti eseguiti oggi hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Scott Bamforth, che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico in seguito al quale potrà iniziare il percorso di recupero Dinamo: Bamforth, crociato rotto



SASSARI - Gli accertamenti eseguiti oggi (domenica) hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Scott Bamforth, infortunatosi negli ultimi secondi della sfida che ha visto il Banco di Sardegna Dinamo Sassari sbancare il parquet del PalaDesio contro la Pallacanestro Cantù. Il giocatore di Albuquerque dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico in seguito al quale potrà iniziare il percorso di recupero.



