«Una delle più belle esperienze»

ALGHERO - «Una delle esperienze più belle che abbia vissuto. Non rimpiango nessun minuto dedicato a questa sfida. Dico sfida perché è con questa attitudine che ho affrontato il confronto con la cosa pubblica».



Queste le prime parole di Massimiliano Cadeddu, il presidente uscente della Consulta Giovani di Alghero, che in occasione dell'ultima riunione ha rinnovato il direttivo, oggi guidato, per la prima volta, da Silvia Giglio [



«Da questa esperienza porto con me il bel rapporto stretto con Angela Cavazzuti (l'assessore alle Politiche del Sociale del Comune ndr), un esempio di forza e competenza, e Mario Bruno, che nonostante gli impegni e le difficoltà è sempre stato disponibile e attento. È nata una vera e propria complicità nei percorsi seguiti» ha concluso Massimiliano Cadeddu, prima di augurare il «buon lavoro» al nuovo direttivo.



